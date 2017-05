Foragidos de Rondônia são presos ao tentar assaltar Correios no AM

Dois foragidos do sistema prisional de Porto Velho foram presos, na segunda-feira, 8, no momento que se preparavam para assaltar a agência dos Correios de Lábrea cidade do interior do Estado do Amazonas.

Os criminosos estavam armados com um revólver calibre 38 e cordas para amarrar os funcionários e clientes, conforme informações do Tenente Laurênio Silva, de Lábrea.

Wanderson Frota Aquino, 22, e Cleimerson Marvin Souza, 20, estavam sendo monitorados desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira, após uma denúncia anônima para policiais militares da Força Tática de Humaitá, sobre um roubo nos correios de Lábrea.

Por volta das 9 horas, um dos suspeitos apareceu em uma motocicleta Titan, de cor azul, onde estacionou em frente à agência e posteriormente verificou todo o local e saiu novamente na moto.

“Como a denúncia referia-se a dois possíveis assaltantes, as guarnições resolveram esperar até que o segundo suspeito aparecesse. Por volta das 10h da manhã, o suspeito voltou, juntamente com seu comparsa, e estacionou a motocicleta novamente em frente à agência, momento este em que o garupa sacou uma arma de fogo da cintura para cometer o delito”, disse o tenente. “Imediatamente as guarnições entraram em ação, sendo que os suspeitos, ao avistarem os policiais, tentaram fugir na motocicleta, vindo a colidir na viatura descaracterizada que estava sendo usada na operação, momento este que eles foram detidos e algemados”.

Com a dupla foram aprendidos um revólver calibre 38 com oito munições intactas, uma faca, além de cordas e fios que seriam usadas para amarrar os funcionários da agência. Ainda segundo o tenente, os suspeitos relataram que, depois do roubo, pretendiam fugir para Porto Velho, onde são foragidos do sistema prisional pelo crime de roubo.

Wanderson e Cleimerson foram autuados em flagrante pelos crimes de roubo tentado e porte ilegal de arma de fogo. Os dois foram levados para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Lábrea.

Fonte: Diário do Amazonas