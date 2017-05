França Silva vai até o Baixadão dar continuidade ao projeto Vereador Itinerante

O vereador França Silva (PV) esteve no distrito vilhenense do Baixadão neste fim de semana, dando continuidade ao seu projeto Vereador Itinerante, no qual, ele visita bairros e distritos vilhenenses para ouvir e averiguar as principais queixas dos moradores.

O Baixadão fica a 80 quilômetros de Vilhena e possui cerca de 200 moradores, que tiveram a oportunidade de listarem suas reivindicações ao vereador do PV.

Em sua campanha França Silva disse que daria atenção especial ao distrito, que sempre ficou isolado das principais ações municipais.

De acordo com moradores locais, a reparação das estradas vicinais é de necessidade urgente, já que muitos moradores levam sua produção agrícola para Vilhena. O vereador disse que irá intermediar esse pedido junto à secretaria de obras.

“Essa comunidade precisa de uma atenção especial, não por estar longe de Vilhena, mas por nunca ter tido a atenção que merece. Ali existem centenas de produtores rurais que abastecem o comércio de Vilhena. Vamos interceder por eles”, concluiu França.

A recuperação de pontes e também um rigor maior na fiscalização do transporte escolar foram pontuados pelos moradores, e segundo França Silva, serão levados à discussão com a secretaria de educação e a prefeitura.

Texto e fotos: Assessoria