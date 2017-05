Maurão confirma R$ 100 mil para a recuperação do asfalto em Alto Alegre dos Parecis

O presidente da Assembleia Legislativa, Maurão de Carvalho (PMDB), assegurou a liberação de R$ 100 mil em emenda individual para a aquisição de massa asfáltica, que será utilizada pela Prefeitura de Alto Alegre dos Parecis, nas obras de recuperação do pavimento urbano.

A garantia foi dada durante encontro, nesta semana, com os vereadores Edilson Santos (PTB), Dena da P-48 (PMDB) e Adelson Marcelino (PSB), no gabinete da Presidência.

“Não está fácil para as prefeituras, por isso estamos estendendo a mão aos municípios, seja destinando emendas ou atuando para intermediar ações e benefícios. E com Alto Alegre não é diferente: já garantimos os recursos para recuperação do asfalto”, declarou Maurão.

Os vereadores aproveitaram para solicitar do deputado que destine recursos para a compra de manilha, para que a prefeitura possa realizar obras de drenagem em ruas do bairro Vista Alegre. “As ruas são de terra e quando chove, a força das águas destrói a via. Por isso, é preciso fazer uma drenagem e canalização”, explicou Edilson.

Maurão informou que as emendas para este ano estão comprometidas, mas disse que iria analisar o pedido e, dentro das possibilidades, incluir na sua previsão orçamentária de emendas para 2018.

Alto Alegre, que tem uma produção de café de destaque, recebeu um veículo para a Secretaria de Agricultura realizar visitas técnicas aos produtores, graças à ação de Maurão de Carvalho.

Autor e foto: Assessoria