Saúde se fortalece e vai receber primeira remessa de equipamentos no valor de R$ 1,7 milhão

A prefeitura municipal de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS), confirmou na manhã desta terça-feira, 9, que o setor receberá já nos próximos dias exatos R$ 1.771.970,31 milhão em equipamentos.

A lista, de acordo com o setor de compra de equipamentos da pasta, conta com veículos, aparelho de raio-X, ventiladores pulmonares, mobiliários, além de monitores multiparâmetros – utilizado entre os profissionais de saúde para acompanhar a evolução dos indicadores de saúde do paciente como, por exemplo, pressão arterial, frequência respiratória, batimentos cardíacos, pressão não invasiva, entre outros.

Ainda, de acordo com o setor responsável pela compra dos equipamentos, o dinheiro já está na conta, e dentro de 40 dias todos já estarão disponíveis para uso da SEMUS. “Este é um trabalho que vem sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que colocamos a casa em ordem. Por se tratar de muita coisa, exige atenção por parte dos técnicos, cuidado redobrado para que não haja falhas e consequentemente a demora para a chegada dos equipamentos”, explicou o secretário de saúde, Marco Aurélio Vasques.

Alguns dos produtos, a exemplo dos ventiladores pulmonares, foram adquiridos através de carona em licitações já em andamento, fato que reduz a tramitação burocrática e acelera a compra. “Infelizmente não conseguimos obter melhorias na saúde da noite pro dia. É necessário um passo de cada vez, planejar cada ação para que possamos poupar recursos públicos e otimizá-los a fim de conseguir mais com menos”, disse a prefeita ao comemorar o bom andamento dos processos em questão.

O secretário de saúde garantiu que esta é a apenas a primeira remessa de equipamentos que está chegando para o município. “Para que possamos compor uma saúde de qualidade, devemos trabalhar de forma sistemática investindo em recursos humanos e tecnológicos”, defende o titular da SEMUS.

Ao todo, ainda para este ano, o Município de Vilhena irá receber mais de R$ 8 milhões em equipamentos exclusivamente para o setor.

Texto e foto: Assessoria