Sebrae realiza semana do Microempreendedor em Vilhena

O Serviço de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) está promovendo Semana do Microempreendedor Individual (MEI) em Vilhena.

O evento iniciou na segunda-feira, 08 e encerra na sexta-feira, 12. As atividades estão sendo oferecidas em estrutura instalada na Avenida Major Amarante, 3674, no centro da cidade, em frente a Papelaria Dunga.

De acordo com a analista técnica, Sirley Cruz, o evento tem como finalidade capacitar, orientar e esclarecer dúvidas aos donos de pequenos negócios que faturam até R$ 60 mil por ano. Podem ser citados como exemplos de microempreendedores individuais os cabeleireiros, artesãos, feirantes, ambulantes e até pessoas que criam jogos de videogame.

A analista ressalta que durante a semana serão realizadas palestras, oficinas curtas com dicas e orientações para fortalecer a administração, e facilitar acesso a linha de credito para o microempreendedor.

A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (69) 3321-3298 ou no SEBRAE, localizado na rua Rony de Castro nº 4061, no bairro Jardim América.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia