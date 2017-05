Semosp intensifica ritmo de trabalho e recupera ruas do bairro Cristo Rei

A Secretária Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) está intensificando ritmo de trabalho e recuperando as ruas do bairro Cristo Rei, em Vilhena. A localidade está recebendo o serviço de cascalhamento.

Nesta terça-feira, 09, a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o secretário de Obras, Josué Donadon acompanharam o trabalho feito no bairro que vai beneficiar os moradores da localidade.

O secretário Josué Donadon informou que após o trabalho de patrolamento e limpeza o bairro está recebendo o serviço de cascalhamento em algumas ruas. De acordo com Josué, os serviços estão sendo intensificados na Rua 1716, mais conhecida como Rua Dália que antes dos serviços de recuperação estava intransitável com muitos buracos.

A dona de casa Verônica Meurer, de 44 anos, disse que está muito satisfeita com as ações que Semosp está desenvolvendo na região que estava esquecida. “Estávamos abandonados, mais agora está ficando ótimo, estão resolvendo os problemas de acesso aqui do bairro, ainda está cedo, mais já vejo muito avanço para um início de gestão da prefeita. Tem que ir fazendo as melhorias, mais ela e o secretário estão firmes nos trabalhos melhorando a locomoção”, enfatizou a dona de casa.

A prefeita Rosani Donadon destacou que os servidores da Semosp estão trabalhando com responsabilidade e compromisso. “Percebo o carinho e o empenho que os servidores estão tendo na execução dos serviços se preocupando com a limpeza na frente das casas. Vamos melhorar cada vez mais o acesso de todos aproveitando a estiagem para intensificar o ritmo de trabalho”, ressaltou a prefeita.

Josué Donadon disse que com a chegada do período de estiagem o trabalho da pasta está sendo intensificado em todo o município. “O objetivo está sendo atendido. Estamos trabalhando com várias equipes para facilitar o acesso dos lugares necessitados. Os serviços estão sendo cumpridos para gerar mais estabilidade no tráfego dos bairros”, finalizou o titular da Semosp.

