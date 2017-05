Biblioteca Municipal de Vilhena é selecionada em edital nacional de capacitação

A Biblioteca Municipal Monteiro Lobato, de Vilhena, foi selecionada pelo edital “Conecta Biblioteca” que tem objetivo oferecer treinamentos durante dois anos sobre pesquisa da comunidade, gestão participativa, estratégias de comunicação e captação de recursos.

O edital vai proporcionar cursos de treinamentos em equipes para analisar os hábitos da comunidade, pensar em ações que contemplem esse público e também há uma preocupação em atingir crianças e jovens em situação de risco social.

A coordenadora da biblioteca Ana Claudia Winter informou que foi muito importante ser selecionado no edital, pois a equipe de trabalho será capacitada. “É uma forma de valorizar estes espaços porquê de nada adianta uma biblioteca sem profissionais que saibam trabalhar nela. E o fato de termos sido selecionados é muito importante para nós. O espaço estava esquecido, até mesmo abandonado e com isso, os vilhenenses poderão fazer uso mais apropriado da biblioteca, participar das ações que iremos proporcionar aqui”, disse.

De acordo com Ana Claudia, a equipe da biblioteca vai participar de um curso presencial, no Rio de Janeiro, entre os dias 29 de maio e 02 de junho. Essa primeira capacitação visa aumentar, em prazo determinado, em mais de 60% a visitação às bibliotecas públicas no Brasil.

“Agradeço a prefeita Rosani Donadon (PMDB) e o presidente da Fundação Cultural, Djavan dos Santos, pelo apoio e vamos continuar trabalhando para melhorar a cada dia a biblioteca e oferecer um bom atendimento da população”, finalizou a coordenadora.

SOBRE O EDITAL

O Conecta Biblioteca tem patrocínio da Fundação Bill & Melinda Gates e apoio do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) e da Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas (DLLLB), do Ministério da Cultura.

Texto e foto: Assessoria