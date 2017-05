EM PRIMEIRA MÃO: Justiça determina convocação de Marcos Cabeludo na vaga de Carmozino

Agora é oficial: o presidente da Câmara de Vereadores de Vilhena, Adilson de Oliveira, que esteve na redação do Extra de Rondônia nesta manhã do dia 11, confirmou que a Justiça Eleitoral determinou a convocação do suplente Marcos Cabeludo para ocupar a caga que era de Carmozino Alves, cassado em primeira instância por condenação em crime eleitoral.

Adilson declarou que os tramites institucionais para a convocação do suplente, iniciando com a posse, já estão em andamento, mas não disse quando a oficialização de Cabeludo, reeleito para o terceiro mandato, acontecerá.

Marcos Cabeludo possivelmente terá o mandato questionado em virtude de estar respondendo processo criminal referente a legislatura passada, assim como outros parlamentares reeleitos. No entanto, tal questionamento não acontece de forma automática, e a instauração de CPI contra ele terá que partir de denúncia de algum outro vereador ou de qualquer cidadão vilhenense que seja eleitor na comarca.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia