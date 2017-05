Em visita ao EXTRA, Rosani fala dos primeiros meses de mandato

A prefeita de Vilhena esteve nesta quarta-fera na redação do Extra de Rondônia e pela primeira vez no ano fez um breve balanço ao site deste início de gestão.

Rosani Donadon falou das dificuldades encontradas na administração, mas ao invés de falar do passado preferiu destacar ações positivas e projetos para o futuro. Ela também abordou a gestão sob o ponto de vista político.

Sobre avanços deste início de mandato, a prefeita destacou a reorganização da administração e ações como elevação da qualidade da merenda escolar, cuja rede ampliou o atendimento em mais de 500 alunos atendidos. A prefeitura também está liquidando dívidas com o funcionalismo que haviam ficado da gestão passada, e já pagou as horas extras devidas aos servidores da Educação, assim como vem está buscando meios para pagar rescisões contratuais pendentes. “Há acertos não quitados desde 2.011”, explicou. Também foi paga folha de pagamento dos servidores da Saúde, referente a dezembro, somando quatro milhões de reais.

A gestão de Rosani também colocou em dia pendências com o sistema previdenciário tanto federal quanto municipal, o que permitiu o acesso a certidões negativas necessárias para manter o Município em condições de receber recursos externos. “Sem esta regularização seria impossível ter acesso a verbas estaduais ou federais”, explicou a prefeita. Repasses que a prefeitura deveria fazer em dia a entidades e estavam pendentes também vem sendo regularizados, caso do Instituto do Rim.

A administração já alocou verbas no total de 8 milhões para compra de equipamentos ao Hospital Regional, que também já recebeu aporte emergencial de medicamentos. Também foram contratados médicos de diversas especialidades, como oftalmologia, neurologia, pediatria e obstetrícia com especialização em gravidez de alto risco. “Estamos também encontrando formas de superar um dos problemas principais para a contratação de médicos, que é o veto ao pagamento de salários superiores ao do Chefe do Executivo. Tal barreira é um empecilho para conseguir contratar profissionais do setor, que não aceitam a remuneração especificada”, declarou a prefeita.

Rosani também destacou ações como a recuperação de vários equipamentos da patrulha mecanizada da SEMOSP, assim como investimentos para reforço da frota de toda a estrutura administrativa. Ela também garantiu que ainda este ano haverá construção de duas novas escolas, ampliação e reforma de estabelecimentos da rede municipal de ensino – nas áreas urbana e rural -; recuperação do programa de produção de leite de soja na SEMAS, e pavimentação urbana de pelo menos 20 quilômetros de ruas e avenidas – incluindo a Avenida Rondônia.

Sobre o desempenho do secretariado que a acompanha, a prefeita disse estar plenamente satisfeita com a equipe, afirmando que todos estão correspondendo à sua expectativa, com alguns casos até superando o que se esperava. Já com relação as relações políticas do mandato, Rosani disse que há uma convivência pacífica e produtiva com a Câmara de Vereadores, assim como existe muito apoio de vários políticos do Legislativo Estadual e da bancada federal no Congresso Nacional, “o que resultará em bons frutos para a comunidade vilhenense”.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia