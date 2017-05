Extra inicia série de entrevistas com candidatas a Rainha da EXPOVIL

O Extra de Rondônia inicia sua tradicional série de entrevistas com as 10 candidatas ao posto de Rainha da EXPOVIL 2017.

As beldades disputam além do posto de Rainha, o titulo de primeira Princesa e segunda Princesa. A eleição acontece durante o Baile da Rainha, dia 10 de junho, no salão de festas Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito.

Como em edições passadas a animação fica por conta da Banda Swing Country. As mesas custam R$ 200,00, e os ingressos individuais estão sendo vendidos a R$ 25,00.

Os próximos dias serão de charme e beleza nas paginas do site, e os internautas terão a oportunidade de conhecer um pouco mais das candidatas.

O evento é organizado pela Maçonaria, e nos ensaios de passarela conta o apoio de Jaime Francis e Adriana Farancisquine.

Confira nomes das candidatas:

**Aline Malaco, 19 anos

**Bruna Vaccari, 16 anos

**Jaiane Costa, 20 anos

**Kerolyn Gabrielle, 18 anos

**Leticia Lima, 19 anos

**Letícia Lopes, 16 anos

**Mikaellen Antunes, 18 anos

**Orlene Vitória, 16 anos

**Roberta De Lai, 20 anos

**Taynara Marcelli Alves, 22 anos

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Fabrícia Colombi