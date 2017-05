IRONIA DO DESTINO: funcionário de seguradora sai para fazer vistoria e morre em acidente

O destino pregou peça no funcionário de uma seguradora que no começo da madrugada desta quinta-feira, 11, estava indo ao acidente que aconteceu na noite desta quarta, onde morreu o motorista de uma carreta que transitava pela BR-364, com destino a Porto Alegre – Rio Grande do Sul.

Natanael Fambre, morador da cidade de Ouro Preto do Oeste, estava em Vilhena a trabalho, quando foi acionado para atender as vítimas do acidente entre carretas no Km 78 da BR-364, sentido Porto Velho.

Contudo, o rapaz que estava a caminho do acidente ao chegar próximo ao Km 65, nas proximidades de Rio Ávila, teria batido num animal silvestre que estava morto a beira da rodovia. Com isso, perdeu o controle da direção acabou capotando.

No veículo, além de Natanael estava também Adilson Siqueira da Silva, de 52 anos, que sofreu vários ferimentos e foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional de Vilhena.

O corpo de Natanael foi levado para a cidade de Ouro Preto do Oeste, onde será velado e sepultado.

Texto: extra de Rondônia

Foto: Reprodução Facebook