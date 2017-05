Jornalista do EXTRA incendeia debate sobre liberação de rua para prática esportiva – Fórum e Câmara entram em acordo

Ainda na legislatura passada o então vereador Junior Donadon estabeleceu lei que determinava o fechamento parcial de um trecho da Avenida Tancredo Neves, entre a rotatória da prefeitura e a Avenida Jô Sato, no período noturno, finais de semana e feriados para prática de esportes. A determinação valeu até o dia em que o bloqueio acabou atrapalhando serventuários do Fórum da comarca, que por acaso naquela ocasião ficaram até mais tarde no trabalho.

Desde então a perigosa combinação de pedestres, crianças e desportistas usando a via pública com veículos automotores foi retomada, colocando vidas em risco. Com a realização de sessões no Parlamento em horário noturno a coisa ficou ainda mais séria.

Na noite da última terça-feira um repórter do Extra de Rondônia fotografou pessoas e veículos transitando pelo local no momento da sessão semanal do Parlamento. Ontem (quarta-feira 10) ele publicou o material em seu perfil do Facebook e provocou a discussão sobre o assunto de forma um tanto irônica, porém respeitosa.

Ele conseguiu “vender” o debate, que foi travado em alto nível com vários participantes, e no início da tarde desta quinta-feira o vereador Rafael Maziero publicou em sua rede na mesma mídia social o estabelecimento de acordo entre os Poderes Legislativo e Judiciário, determinando que a partir de hoje a rua voltará a ser fechada para a prática de esportes e convívio familiar aos vilhenenses, em horários que não atrapalhem o expediente das repartições públicas instaladas nas imediações.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia