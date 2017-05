Mortes ensanguentam a BR com descaso da bancada federal; veja fotos

Ontem a contagem de cadáveres provocados por acidentes na rodovia federal mais importante de Rondônia aumentou em mais dois.

Já se perdeu a conta de quanta gente foi vitimada pelas péssimas condições da BR 364, a qual está há anos sem manutenção ou qualquer intervenção decente no sentido de torna-la pelo menos um pouco mais segura.

A bancada federal, que só agora resolveu se mexer a respeito do assunto – a ainda de forma tímida, promovendo um debate, enquanto deveriam ser colocados operários e máquinas no trecho para consertar os estragos – tem parcela importante de responsabilidade com a questão.

Com apoio de dezenas de condutores de caminhões e motoristas abordados na tarde desta quinta-feira 11 num trecho da BR próximo a área urbana de Vilhena – o trevo de acesso a BR 435 – a reportagem do Extra de Rondônia “mapeou” os principais obstáculos da pista e “batizou-os” com os nomes dos onze integrantes da bancada federal (confira as fotos).

