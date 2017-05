MP quer detalhes sobre permuta de terrenos entre Município e entidade privada de Cerejeiras

Através de expediente encaminhado ao gabinete do vereador Valdecir Zapata, o Promotor de Justiça Marcus Alexandre de Oliveira Rodrigues requisitou cópias de documentos referentes a averiguação que o parlamentar está promovendo acerca de negociação de área entre a prefeitura municipal de Cerejeiras e entidade particular.

Mais especificamente, o promotor quer cópias de todo os ofícios enviados pelo vereador a respeito do assunto ao secretário municipal de Finanças de Cerejeiras, Valdir Carlos da Silva, assim como tudo que foi mandado a Zapata. Além disso, o MP quer que Valdecir explique os motivos que o levaram a questionar a permuta de área pública com ente particular e quais as possíveis ilegalidades que eventualmente tenha constatado na situação.

O promotor também quer confirmação se o ato de doação/permuta que permitiu a negociação foi autorizado pela Câmara de Vereadores através de expediente Legislativo.

A assessoria do vereador acredita que o interesse do MP no caso não deriva de suspeição acerca da conduta por ele adotada com respeito a situação, e sim uma ação de concordância com sua iniciativa, desencadeando investigação paralela sobre a questão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia