Prefeitura assina convênios com entidades filantrópicas que beneficiam crianças e adolescentes em Vilhena

Na tarde desta quarta-feira, 10, a prefeita de Vilhena Rosani Donadon (PMDB) assinou convênios desenvolvidos no município através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) com entidades filantrópicas. Além disso, também foi assinado o convênio com o Corpo de Bombeiros de Vilhena.

A cerimônia aconteceu no gabinete da prefeita e contou com a presença dos vereadores Carlos Suchi (PTN), Rogério Golfeto (PTN), Rafael Maziero (PSDB), do presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, além de representantes das associações beneficiadas com os convênios.

O fundo é gerido pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA). De acordo com o presidente do CMDCA, Genivaldo Santos, atualmente quatro associações estão aptas a receber a verba do FMDCA, sendo elas: Associação de Vôlei de Vilhena (AVV) vai receber R$ 80 mil, Associação Metodista de Ação Social (AMAS) R$ 80 mil, Associação de Moradores dos Setores 8 e 9 (ASMON) R$ 40 mil, e ONG “O Caminho” R$ 50 mil.

Já o grupamento de Vilhena do Corpo de Bombeiros vai receber um convênio com a Prefeitura de Vilhena no valor de R$38 mil. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) vai receber R$ 180 mil.

O presidente do CMDCA informou que não foi assinado o convênio da Associação Agente Mirim de Vilhena, pois faltava apresentar alguns documentos que a entidade já está providenciando.

Genivaldo Santos explicou que os projetos apoiados atendem mensalmente mais de 800 crianças voltados à cultura, esporte, lazer. Ele disse que essas entidades participaram do edital lançado pelo fundo e apresentaram projetos relevantes para o desenvolvimento das crianças e adolescentes no município. “O trabalho feito por essas entidades é muito importante, e faz a diferença na vida da população e com certeza merece ser apoiado. Agradeço a prefeita Rosani Donadon pela sensibilidade e o compromisso em apoiar os projetos”, afirmou o presidente do CMDC.

O pastor da Igreja Metodista, Deonisio Agnelo dos Santos, responsável pela AMAS, também agradeceu a prefeita pelo apoio ao projeto da entidade. “O apoio da administração municipal é fundamental para a realização dos projetos das entidades de Vilhena. Só temos a agradecer à prefeita pela celeridade que deu no processo dos convênios e também aos vereadores por aprovarem os projetos na Câmara. Tenham certeza que é Vilhena quem ganha com a realização desses projetos”, disse o pastor.

Já a prefeita Rosani Donadon ressaltou a importância dos projetos sociais voltados para as crianças e adolescentes no município. “Estou muito feliz em assinar esses convênios, pois o trabalho realizado por essas entidades é de suma importância para Vilhena. Temos o compromisso de trabalhar para oferecer qualidade de vida para a população, com foco nas nossas crianças e adolescentes que são o futuro do nosso amado município”, finalizou a chefe do executivo municipal vilhenense.

Texto e fotos: Assessoria