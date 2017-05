Rosangela Donadon libera R$ 80 mil para Associação dos Criadores de Colorado do Oeste

“A cidade de Colorado é destaque no quesito de produção local, faço questão de somar e contribuir com o desenvolvimento do município”, disse a parlamentar

Nesta quarta-feira, 10 de maio, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) recebeu a visita do presidente da ASCCOL – Associação dos Criadores de Colorado do Oeste, Fabio de Carvalho e do parceiro Everson Vicente de Lima.

A breve reunião serviu para tratar da liberação no valor de R$ 80 mil (oitenta mil reais) para atender a ASCCOL. Rosangela elogiou o trabalho do presidente frente à associação e garantiu que continuará contribuindo para a realização de ações dos produtores do município de Colorado.

A ASCCOL já esta nos últimos preparativos da EXPOCOL, uma das mais agitadas festas de agropecuária da região. “Tenho certeza que a emenda destinada à associação será de grande proveito aos nossos produtores. A EXPOCOL tem atraído a cada ano, milhares de visitantes que acompanham os trabalhos realizados pelos associados”, disse a parlamentar.

Fabinho, como é conhecido, destacou a importância do apoio de Rosangela e em nome todos os membros da ASCCOL agradeceu o apoio doado pela parlamentar.

Autor e fotos: Assessoria