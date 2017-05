URGENTE: poucas horas após acidente fatal, BR-364 registra mais uma vítima

Na madrugada desta quinta-feira, 11, um acidente foi registrado na BR-364, próximo à ponte sobre o Rio Ávila, cerca de 50 Km de Vilhena.

Segundo informações preliminares, duas pessoas estariam em uma picape, quando o carro bateu contra um animal, e saiu da pista deixando um dos ocupantes preso às ferragens.

O outro ocupante do carro foi socorrido ao Hospital Regional, por uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi identificado como Adilson Siqueira da Silva, de 52 anos, morador de Vilhena.

Ainda não foi revelada a identidade da vítima fatal neste acidente. Até o momento do fechamento desta matéria, policias e bombeiros trabalhavam na retirada do corpo de dentro do veículo. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Eliseu Vieira

Fotos: Eliseu Vieira