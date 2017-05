Agência do Banco do Brasil em Candeias do Jamari é assaltada

O assalto, segundo informações policiais, está acontecendo, na manhã desta sexta-feira (12), em uma agência do Banco do Brasil na cidade de Candeias do Jamari, onde pelo menos oito homens fortemente armados estão com reféns.

Diversas equipes policiais da capital e de municípios vizinhos estão se deslocando para aquela região, onde irão fazer um cerco em todas as imediações da cidade para tentar prender os assaltantes.

Informações não oficiais dão conta que o gerente da agência bancária estaria com o corpo coberto de explosivos deixados pelos assaltantes, que teriam fugido em um Nissan Versa de cor preto.

Fonte: Roondôniaovivo