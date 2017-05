Aos 56 anos, empresário vilhenense morre de Câncer

Mais um pioneiro vilhenense morreu nesta madrugada de sexta-feira, 12.

Romeu Fleck, de 56 anos, estava há dois anos lutando contra um Câncer. Romeu era empresário e chegou a Vilhena nos anos 80. Aqui fixou residência e contribuiu para o crescimento da cidade.

O corpo do empresário será velado na Capela Mortuária. O sepultamento está marcado para as 16h30 no Cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Álbum de Família