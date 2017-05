Após praticar assaltos com simulacro, suspeitos são presos pela PM

Na noite desta quarta-feira, 11, dois jovens e dois menores de idade foram detidos pela Polícia Militar (PM), após cometerem assaltos em diferentes pontos da cidade.

Conforme apurado, os suspeitos estavam em um bar na Avenida Melvin Jones, Bairro Cristo Rei, quando alguém notou que um deles estava armado, e ligou para a PM.

Ao chegarem ao local os policiais constataram que se tratava de um simulacro de arma de fogo. Os suspeitos foram identificados como Felix Fernades de Castro, de 22 anos, e Wercelen Paulo dos Santos, de 23 anos, além de dois menores de idade, um de 15 anos e o outro de 17.

Como havia relatos de assaltos durante a noite, e as características dos suspeitos eram compatíveis, os policias acionaram as vítimas, que reconheceram dois dos quatro detidos e as bicicletas que eles usavam.

Os rapazes aparentavam estar embriagados, e um deles chegou a se debater na sala da PM, sendo necessário que o os policiais algemassem o joven.

Após a confecção do boletim de ocorrências os suspeitos foram deixados a disposição da justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia