Audiência Pública sobre BR 364 proposta por Raupp é adiada para próxima semana

Anunciada anteriormente para os dias 11 e 12 de maio, o evento que pretende colocar autoridades debatendo as condições da principal rodovia federal que passa por Rondônia em nível regional foi reagendada para a semana que vem. Questões relativas a outras estradas federais também estão na programação.

Mas a oficialização do evento está expressa em convite que vem sendo distribuído pela cidade e demais Municípios do Cone Sul, em nome do senador Valdir Raupp, que teria sido mentor da realização do evento, além do seu colega de Câmara Alta, Acir Gurgacz e do Diretor-Geral do DNIT, Wellington Fagundes.

A agenda das autoridades inclui atividades em Cacoal, Pimenteiras do Oeste, Cerejeiras, Colorado do Oeste e Vilhena, na quinta-feira 18.

Na sexta-feira 19 a caravana segue para Juína (MT). Em Vilhena haverá audiência pública para debater a situação das BRs 364, 435 e 174. Já na cidade mato-grossense em evento do mesmo gênero será discutida exclusivamente a questão da BR 174.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia