CABIXI: 10º edição da Festa do Milho é neste sábado

Comidas típicas, show com a dupla regional Fagner & Flavio e apresentações diversas, são algumas das atrações da Festa do Milho. O evento chega a sua 10º edição e é realizada na praça central do município de Cabixi, a partir das 18h00.

Organizada pela Associação do Fórum de Desenvolvimento local de Cabixi (AFDC) a renda arrecadada será revestida ao projeto de Inclusão Digital, da entidade.

Barracas estarão distribuídas pelo espaço com iguarias, entre elas: pamonha, cural, torta, bolos, milho cozido, e outros.

Nesta edição a AFDC conta com o apoio da EMATER, Rádio Cultura e Prefeitura Municipal.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (69) 9 8124-5096.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Ilustrativa/Divulgação