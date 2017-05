CDL organiza 6ª edição da Fenevile na Expovil

A Feira da Industria e Comércio de Vilhena, que é realizada junto com a Expovil, chega a sua sexta edição com excelente reputação consolidada junto ao empresariado local e regional. “Trata-se de um evento que tras retorno e gera bons negócios aos empreendedores, tanto que vários deles participam do evento deste seu lançamento e estão sempre retornando”, avalia Inês Cerutti, que coordena a organização do evento realizado pela Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL).

A Fenevile é realizada num espaço privilegiado dentro do Parque de Exposições Ovídio Miranda de Brito, contando com boxes para instalação de 50 stands internos e dois externos. Participam empresas do comércio e indústria de Vilhena e outras cidades, além de artesãos e microempreendedores dos mais variados segmentos. Cada stand tem 12 metros quadrados (4,00 X 3,00), espaço que pode ser aproveitado da forma mais conveniente para expor produtos e serviços.

Apesar da grande procura, ainda há vagas para interessados em participar daquela que já se tornou a feira mais tradicional dos empreendedores do Cone Sul e de Rondônia, onde além de vender o empresário tem uma espetacular plataforma de divulgação de seus produtos ou serviços. “A Fenevile é garantia de propaganda de qualidade e longo alcance a curto, médio e longo prazo”, assegura Inês.

Para mais informações basta dirigir-se a sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Vilhena, próximo ao SENAC e SESC Ler, ou então pelo telefone 3322 3434 (falar com Inês ou Marcos).

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação