CEREJEIRAS: representante da Diságua inova e abre comércio Binacional com a Bolívia

Oziel Machado Araújo, mais conhecido como “Araújo da Diságua”, inova e participa do 3º encontro de mercado e negócios na Bolívia.

O representante da empresa Diságua Distribuidora de Abrasivos Guarujá Ltda, do município de Cerejeiras, participou do 3º encontro Binacional de mercados e negócios na comunidade de Piso Firme, Bajo Paraguá, departamento de Santa Cruz, província de San Ignácio de Velasco na Bolívia.

O encontro teve a participação do prefeito do município de San Ignácio, Moises Fanor Salces Lozano, de empresários brasileiros e bolivianos. A reunião teve como objetivo, promover o desenvolvimento das comunidades ribeirinhas, bem como a integração entre as comunidades de fronteiras do Brasil e Bolívia. Na pauta também foi discutido saúde, educação, meio ambiente, turismo, agricultura, além do comércio entre os dois países.

A Diságua tem como propósito tornar-se um referencial no Estado de Rondônia e na faixa de fronteira com a Bolívia, no comércio de produtos para a agropecuária em geral.

A empresa congrega vários setores voltados para melhor atender aos agricultores e pecuaristas da região do Cone Sul e da faixa de fronteira.

A Diságua está trabalhando na Bolívia com uma equipe de irrigação na lavoura do Café Clonal, além de vendas dos produtos a comunidades de Cafetal, Remanso e Piso Firme.

O projeto visa incentivar o plantio do Café Clonal, que ganhou admiradores na área rural dos municípios de Pimenteiras, Cerejeiras, Cabixi, Colorado, Chupinguaia e Corumbiara.

A Diságua também fomenta a irrigação de pastos para pequenos produtores de leite da região do Cone Sul. Além disso, a alternativa está ganhando adeptos, pois é uma garantia para a estação mais quente do ano, e pode ser sinônimo de aumento no lucro da produtividade e na propriedade.

A reunião na Bolívia contou com presença de várias autoridades políticas do Cone Sul de Rondônia, e do representante da Diságua em Cerejeiras.

