Com delação premiada ex- prefeito Rover espera obter Habeas Corpus

O ex-prefeito Zé Rover se mantém com a iniciativa de tentar sair da prisão, onde está sob regime temporário, para continuar respondendo seus processos em liberdade.

Após negativa a pedido de Habeas Corpus apresentado ao juiz da instância local, a defesa dele aguarda julgamento de pedido feito ao Tribunal de Justiça, que deve ser julgado na próxima semana. Apesar de rumores que circulam em redes sociais, não há nenhuma decisão definitiva a respeito desta movimentação processual, tendo ocorrido apenas a negativa de concessão de liminar juntada ao pedido.

No despacho em que negou a liminar, expedido no dia 04 deste mês, o desembargador Oudivanil de Maris, relator do processo, argumenta que que vai avaliar o pedido do HC, assim como as razões que levar o juiz da instância inferior a negar a liberdade ao ex-prefeito, além de eventual manifestação do Ministério Público para formar seu juízo acerca da causa.

Na mesma decisão o desembargador cita que a “simples existência de colaboração premiada, por si só, não basta para fundamentar a medida”, o que confirma portanto que Rover realmente estabeleceu o acordo de delação com as autoridades para contar tudo o que sabe a respeito dos casos de corrupção investigados nos últimos meses.

Tal assertiva deve colocar a cidade em polvorosa quanto aos que eventualmente possam estar envolvidos em ações ilícitas, ao mesmo tempo em que aponta que o mesmo fator é tido como instrumento capaz de afrouxar um pouco a situação momentânea de Rover, permitindo que ele possa deixar a cadeia até nas próximas fases da tramitação de seus processos.

As informações que permitiram formular esta matéria estão à disposição de qualquer cidadão através de links na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia