DIA DAS MÃES: a realidade de uma moradora do Bairro Cristo Rei

Dia das Mães é uma data especial para comemorar em família, mas para Ana Paula Januario, 22 anos, será um dia comum.

Sobre as comemorações do Dia das Mães, a jovem mãe, afirma que será um dia normal como outro da semana, devido a condições financeiras. Desempregada, Ana Paula se tornou mãe aos 17 anos, chegando a fugir da casa, para casar com o pai da sua filha.

O relacionando durou apenas um ano, e ao se separar retornou a casa dos pais. “Separei do pai da minha filha porque ele não estava me dando valor e uma vez me agrediu, depois disso resolvi voltar para os meus pais, onde vivo até hoje”, disse Ana.A jovem mãe, explicou que conta apenas com R$ 170,00 que recebe de pensão da filha mais velha, e que espera seu segundo filho.

“Meus pais estão doentes e com o que recebo tento ajuda-los, e também suprir as necessidades de minha filhota. Mesmo meus pais às vezes não reconhecendo o que faço por eles, eu continuo os auxiliando”, contou. Apesar das dificuldades, ela afirma não desistir, tendo fé em um futuro melhor. “Minha filha e esse bebê que espero são importantes para mim.

Ver minha menina crescendo e se desenvolvendo me faz mais forte e me ajuda a seguir em frente, apesar das dificuldades”, relembrou. Para Ana, maternidade é inexplicável só vivenciando para saber o quanto maravilhoso ser mãe. “O amor que demostramos aos nossos baixinhos é retribuído em dobro, isso é sensacional”, enfatizou.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia