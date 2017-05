Neste domingo, Cerejeiras sediará evento esportivo com Clube Atlético Paranaense

O Clube Atlético Paranaense de Curitiba-PR em parceria com a Escolinha de Futebol Furacão realizará teste de Avaliação Técnica, também conhecida como “peneira” em atletas nascidos entre os anos 2000 a 2007.

As avaliações serão realizada por diretores e equipe técnica do clube no próximo domingo dia 14 de maio das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18 horas no Estádio Municipal Rosalino Baldin em Cerejeiras.

Os interessados deverão comparecer munidos de Chuteiras, Calção, Meião, Camiseta e deverão estar acompanhados pelos pais ou portando Atestado Médico recente de aptidão física.

A equipe técnica e diretores do clube Atlético Paranaense também irão realizar Palestra no domingo às 19:00 hs no Plenário da Câmara Municipal de Cerejeiras onde irão apresentar a estrutura do clube e esclarecer dúvidas dos atletas e pais.

Os organizadores do evento estão a disposição para esclarecer dúvidas e orientar os interessados que deverão ligar para (69) 98412-7793 Valmir da Guarda Mirim ou (69) 99947-3752 Professor Tangará.

Texto e Fotos: Assessoria.