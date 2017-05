Pioneiro vilhenense morre em Cuiabá

Leodir Carminatti, de 68 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 11, na cidade de Cuiabá.

Leodir estava acometido de Câncer na coluna, estava em tratamento na Capital do Moto Grosso, mas não resistiu à doença e morreu.

Leodir era pioneiro em Vilhena, chegou no ano de 1986 e aqui fixou residência, onde trabalhou muito pelo desenvolvimento da região.

O corpo do pioneiro será velado na Capela Mortuária. O sepultamento está marcado para as 17 horas desta sexta-feira, 12, no Cemitério Cristo Rei.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: álbum de Família