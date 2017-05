Prefeita de Chupinguaia é acusada de tentar criar cargos para parentes; Câmara pode embarcar na ideia

Dois projetos de lei criando novos cargos na estrutura administrativa do Município de Chupinguaia, os quais se encontram em análise para votação no Legislativo, estão dando o que falar. A situação é suspeita desde a concepção, formatação e método tentado para aprovação, por isso o tititi na cidade é grande.

Trata-se da criação dos cargos Assessor Extraordinário e Assessor Executivo A, funções cujas atribuições não estão estabelecidas no projeto apresentado à Câmara de Vereadores. Sabe-se apenas que serão “pendurados” na SEMED.

No primeiro caso, a remuneração seria de R$ 5 mil, enquanto no outro R$ 3,5 mil. Para aprovação da matéria, a prefeita Sheila Mosso pediu convocação de sessão extraordinária em caráter de urgência, sendo a mesma convocada “de boca” para a manhã deste sexta-feira 12.

A estranheza de toda a situação deixou alguns vereadores com um pé atrás, e como ficou evidente que não haveria quórum, a reunião extra foi “desconvocada” da mesma forma: apenas “de boca”. “Não podemos ser irresponsáveis a este ponto, e a necessidade da criação destes cargos precisa ser esclarecida na plenitude”, disse um integrante da Casa de Leis de Chupinguaia ao Extra de Rondônia, exigindo preservação de seu nome.

A crença entre os moradores da cidade é que os cargos que Sheila pretende criar no organograma do Município serão usados em seu próprio benefício, com a nomeação de parentes.

O site deixa espaço para que ela apresente sua versão aos fatos, caso seja de seu interesse.

De qualquer forma a situação será melhor entendida na sessão ordinária da próxima semana, que acontece na manhã da segunda-feira, onde o assunto será debatido entre os vereadores.

Autor: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação