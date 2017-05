SHOW: Valdir Alberto abre atividade do Centro do Idoso em Chupinguaia

O apresentador e cantor, Valdir Alberto se apresenta hoje, 12, no Centro do Idoso em Chupinguaia. Acompanhado de banda o show terá inicio a partir das 15h.

No sábado, 13, Valdir Aberto canta para a terceira idade vilhenense, em uma festa especial para as mães. O evento será no salão do Centro de Atendimento ao Idoso (CATI), tendo inicio as 08h00.

Durante todo o dia serão realizadas atividades, sendo servido almoço. A festa é organizada pela Prefeitura Municipal e Associação Vilhenense da Terceira Idade.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação