ARTIGO: Hoje!

Era uma ensolarada tarde de domingo, um clube local havia vencido o campeonato, as ruas estavam repletas de automóveis com bandeiras tremulantes, todas as pessoas pareciam estar animadas e felizes. E eu, diante daquela senhora de 86 anos, já no final da vida, olhar vago, incapaz de falar, totalmente dependente dos outros para comer, vestir-se e andar.

Que mensagem ou lições poderia eu extrair daquela cena, aparentemente tão contrastante com a realidade exterior? Havia uma, sim, e muito importante: eu tenho disponível o HOJE! E com ele, incontáveis possibilidades e oportunidades! Naquele momento decidi que eu iria, a cada dia, trabalhar e produzir o máximo possível, com rapidez e eficiência!

Quero desafiar você, que é um executivo ou gerente, a dar um presente à sua organização. Que seja um presente de conteúdo e utilidade prática, capaz de impactá-la e impulsioná-la rumo a novas conquistas, algo que a motive a avançar com energia e pragmatismo, em seus projetos e metas.

Pode ser uma “idéia”, ou um “produto”, ou um “serviço”, ou um “mercado inexplorado”, ou um novo “canal de comercialização”, ou o uso mais efetivo da “internet” etc. É imperioso criar e inovar, bem como abandonar rotinas tradicionais e assim libertar-nos da burocracia e mesmice.

Todos nós, em maior ou menor intensidade, deixamos de fazer coisas relevantes, seja por pessimismo, displicência ou até incompetência. Erramos em alguns aspectos; postergamos decisões inadiáveis em outros; desperdiçamos oportunidades incríveis; perdemos diversas batalhas para a concorrência; fomos lerdos em reagir etc, não é mesmo? Este processo de auto-análise é imprescindível ao nosso aprimoramento profissional; porém bem poucos costumam fazê-lo de forma sistemática e educativa.

Eis algumas sugestões, para sua reflexão: 1.-Tenha uma visão grandiosa das oportunidades do mercado; 2.-Estabeleça prioridades e adote uma estratégia de trabalho; 3.-Cerque-se de pessoas competentes e afaste-se das medíocres; 4.-Desenvolva um plano de ação específico para enfrentar e superar seus concorrentes; e 5.-Encare cada dia de trabalho como algo único, em vez de restringi-lo apenas a uma jornada de 8 horas de serviço.

Concluindo: Explore intensamente o Hoje. Contagie as pessoas com seus sonhos. Incendeie seus corações com as possibilidades existentes. Transforme oportunidades em ações inovadoras. Como diz o texto acima, há uma perspectiva superior à nossa espera, a qual depende apenas de decisões corretas, de fé e de posturas compatíveis! Eu creio nisso!

Humberto C. Lago é Consultor Empresarial e Diretor da PROSPERUS.

Fonte: Extra de Rondônia