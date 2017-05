COLORADO: com emenda de ex-deputado federal, prefeitura recebe máquinas agrícolas

A prefeitura de Colorado recebeu máquinas agrícolas que irá atender os piscicultores da região.

Está à disposição numa concessionária em Vilhena, um trator de esteira, uma escavadeira hidráulica (PC), um trator de pneu e duas distribuidoras de calcário.

Estes maquinários irão atender a demanda dos agricultores e piscicultores de Colorado, e foram adquiridos através de emenda do ex-deputado federal Amir Lando, ao atender um pedido do presidente da Associação dos Piscicultores Pedro Seixas e do representante da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Ênio Milani

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia