Conheça os ganhadores das camisas oficias do VEC e Barcelona

O Estádio Portal da Amazônia será palco nesse domingo, 14, de mais um embate entre Vilhena Esporte Clube (VEC) e Barcelona.

O Extra de Rondônia em parceria o secretário municipal de Esportes, José Natal Pimenta Jacob, sorteou uma camisa oficial do VEC e outra do Barcelona.

As camisas serão entregue no intervalo da partida de domingo, sendo necessário os ganhares estarem presentes no jogo.

Confira nomes dos ganhadores.

**Camisa do VEC – Everton Pereira

**Camisa do Barcelona – Andressa Campos

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Arquivo Extra de Rondônia