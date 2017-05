DIA DAS MÃES: Rosani Donadon fala do desafio de ser mãe e prefeita de Vilhena

Mãe de quatro filhos, esposa e envolvida no ambiente político. A rotina da atual prefeita, Rosani Donadon é intensa, e ao Extra de Rondônia na tarde de quarta-feira, 10, ela contou como tem conciliado vida particular e as responsabilidades do cargo que ocupa.

A prefeita explica que todos os dias é um desafio diferente. “Administrar uma cidade não é uma tarefa fácil, tem que provar à sociedade que você é capaz, e em alguns casos se impor para que as coisas tenham resultado esperado”, relatou.

Rosani também disse que abre mão de alguns dos compromissos para estar com a família. “Eu sou muito família, e ela está em primeiro lugar para mim. Domingo é Dias das Mães, e minha agenda está lotada, mas vou tirar tempo para meus filhos e marido”, ressalta.

Ela explica que quando está com os filhos, aproveita para orientá-los falando das experiências vividas, o que é bom ou ruim, buscando sempre ensinar a serem pessoas de bem e preparadas para a vida.

“Eu sou grata a Deus por ter uma família unida e equilibrada. E se não fosse por eles, eu não estaria onde estou”, enaltece Rosani.

Mesmo com todos os desafios, Rosani salienta que as mulheres devem sim participar mais da política, pois em Rondônia há poucas representantes nessa área.

“Mulher na política é importante, porque ela é dinâmica e consegue conciliar o lado político e a família. Desde que assumi a prefeitura tenho conseguindo equilibrar o lado prefeita e o lado mãe. Ser mãe é importante na sociedade e mais ainda no cenário político, então quero parabenizar a todas as mulheres que recebem essa dádiva. Que Deus as abençoe dando sabedoria, felicidade e paz nos seus lares”, finaliza a prefeita.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia