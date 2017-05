Justiça encaminha expediente confirmando convocação de Marcos Cabeludo à Câmara

No começo da próxima semana o suplente do vereador cassado Carmozino Alves deverá tomar posse da vaga aberta no Legislativo vilhenense dias atrás, após a condenação deste por crime eleitoral.

Cópias de documentos encaminhados à Câmara de Vereadores nos últimos dias (quarta-feira 10 e quinta-feira 11) comprovam que a decisão já está oficializada, e que o suplente Marcos Cabeludo é quem deve ser ocupado para preencher a vacância.

O setor de Comunicação da Câmara assegurou no final da tarde desta sexta-feira 12 que ainda não está marcada a data da posse de Marcos Cabeludo, mas é provável que ela ocorra logo no início da semana. Possivelmente o suplente poderá participar da próxima sessão do Parlamento, que acontece na terça-feira 16.

A única coisa capaz de, legalmente, impedir a posse de Marcos no lugar de Carmozino é outra decisão judicial que anule a cassação que está determinada pela primeira instância. E, como Cabeludo também está implicado em processo de crime de corrupção supostamente cometido na gestão passada, ele fica passível de ser alvo de Comissão Parlamentar de Inquérito, porém o processo não é automático. Para que isso ocorra é necessário uma denúncia formal ao Plenário do Poder Legislativo, o que pode ser feito por algum outro vereador – que neste caso ficaria impedido de votar em qualquer circunstância que envolva tal iniciativa – ou algum eleitor que comprove pertencer a comarca local.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia