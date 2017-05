População de Nova Conquista agradece prefeita por entrega de ambulância

Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 12, a solenidade de entrega de uma ambulância para atender à Unidade Básica de Saúde (UBS) no distrito de Nova Conquista, área rural de Vilhena.

Reunida com população e autoridades, a prefeita Rosani Donadon garantiu que irá valorizar odistrito. Representantes do local parabenizaram a prefeita pela atuação.

De acordo com a prefeita, Nova Conquista necessita de uma atenção especial que não recebeu nos últimos anos. “Sabemos que essa comunidade necessita de cuidados especiais, que a localização dificulta o acesso à saúde, por isso o postinho tem que funcionar efetivamente e está ambulância vem para iniciar essa mudança para melhor”, disse.

Os servidores do postinho agradeceram pela ambulância e pela atenção direcionada à UBS que estava em situação de abandono.

O veículo é fruto de uma emenda do deputado “Lebrão”, que na solenidade lembrou da atuação parlamentar. “Como deputados, nosso dever é ajudar os prefeitos a tocar os municípios”.

Ainda, segundo Lebrão, Vilhena possui um diferencial. “A deputada Rosangela Donadon entregou outras sete ambulâncias e cuida do Cone Sul, especialmente de Vilhena”, salientou.

Na semana passada, o secretário Marco Aurélio Vasques esteve in loco checando a situação do postinho. Nesta sexta-feira, já foi normalizada a situação de internet na unidade que não estava funcionando e a ambulância já transportou o primeiro paciente para o Hospital Regional de Vilhena.

A ambulância já faz parte do processo de reformulação da Atenção Básica, projeto que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) tem intensificado para cuidar do usuário do SUS na cidade.

Texto e fotos: Assessoria