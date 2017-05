Prisões e desmandos na gestão Rover colocam Vilhena como pior no combate à corrupção em RO

O município de Vilhena foi considerado o pior em transparência e combate à corrupção no Estado de Rondônia. A nota foi de -1,94.

A informação é da terceira edição da Escala Brasil Transparente (EBT), uma metodologia da Controladoria Geral da União (CGU) e Ministério da Transparência que avaliou 26 estados, Distrito Federal e 2.328 municípios em relação à transparência pública.

A divulgação aconteceu nesta quinta-feira, 11. Entretanto, Rondônia, num aspecto geral, teve nota 10 no Ranking da CGU.

Em Vilhena, a análise da EBT aconteceu entre junho e dezembro de 2016, meses em que se desencadeou uma série de prisões de autoridades polícias municipais, o que levou o ex-prefeito Zé Rover, o então Vice Javier Dias e vários vereadores à cadeia.

A EBT avaliou a regulamentação da Lei de Acesso à Informação; existência de canal presencial e eletrônico para solicitação de informações pelo cidadão e recebimento das informações solicitadas.

Com relação aos municípios da região do Cone Sul de Rondônia, Pimenteiras do Oeste aparece na 12 posição, e Colorado do Oeste na 14 posição. Já o município de Cacaulândia consta como 1 no ranking em Rondônia.

VEJA MAIS NO LINK ABAIXO:

https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23



Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação