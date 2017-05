Rosangela Donadon participa de solenidade em entrega de ambulância à Nova Conquista

Após participar das últimas sessões na Assembleia Legislativa nesta semana, apresentando indicações na área da educação para o município de Vilhena, a Deputada Estadual Rosangela Donadon (PMDB) participou na manhã desta sexta-feira, 12 de maio, de uma solenidade para entrega de uma ambulância ao Distrito de Nova Conquista.

A comunidade recebeu com alegria o veículo que transportará os casos emergenciais aos hospitais do Estado, conforme a necessidade. “Esta é a primeira vez, em vinte nove anos de existência que o Distrito de Nova Conquista é beneficiado com uma ambulância” disse o morador Valdir, que é pioneiro no Distrito.

A destinação ocorreu através de uma emenda do Deputado Estadual Lebrão (PTN), atendendo ao pedido dos vereadores Rogério Golfeto e Carlos Suchi. “Fico imensamente feliz em participar deste momento tão importante para a nossa comunidade. Investir na saúde é investir em vidas, e sei que essa nova gestão tem tratado com prioridade a área da saúde”, disse Rosangela.

Na oportunidade também foi inaugurado o Posto de Atendimento da agência dos Correios, que visa melhorar o cotidiano dos moradores daquela localidade.

Ainda pela manhã Rosangela participou de um café em homenagem ao Dia do Enfermeiro no auditório do Hospital Regional em Vilhena. Para a deputada a valorização destes profissionais é muito importante, uma vez que, os incentivam a trabalharem com mais amor e dedicação em prol da comunidade.

“Eu sei que a prefeita Rosani assumiu numa situação muito critica a área da saúde em Vilhena, mas também acredito que aos poucos tudo irá melhorar, começando pela valorização dos profissionais que cuidam dos pacientes diariamente no nosso município. Parabéns a todos os enfermeiros pelo brilhante trabalho exercido em Vilhena” disse a deputada.

SOBRE AS INDICAÇÕES

Rosangela Donadon realizou algumas indicações ao Governo do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Educação para que seja realizada toda troca de fiação elétrica da Escola Estadual Zilda da Frota Uchôa, onde será instalada o Colégio Militar em Vilhena;

Também a liberação da piscina da Escola Estadual Genival Nunes para atender a comunidade que necessita realizar hidroterapia com acompanhamento;

A construção de uma escola estadual próximo ao residencial União para atender alunos daquela localidade; A troca do telhado da Escola Estadual Cecília Meireles, além de ampliações de salas e também a aquisição de um ônibus escolar para transportar os alunos que residem no Conjunto Habitacional União até as escolas.

Todas essas indicações foram realizadas após a visita do Secretário Estadual de Educação Valdo Alves ao município de Vilhena. A deputada apresentou todas essas necessidades ao secretário que se comprometeu em realizar as ações necessárias para melhorar o setor educacional da cidade.

Autor e fotos: Assessoria