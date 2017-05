Stúdio Nádia Reis inaugura novas instalações e lança promoção imperdível

Mantendo sempre como lema o mantra “Queimando Calorias com Diversão”, a academia de dança mais badalada da cidade agora está atendendo em novo endereço, com muito mais conforto e comodidade.

O Stúdio Nádia Reis aliou-se a academia W Fitness, e dispondo de toda a estrutura deste complexo esportivo agora atende em ampla sala climatizada, na Galeria Mirage, no centro da cidade.

O novo espaço recebeu também aparelhagem nova, e as turmas tiveram número de aumentado. Há horários disponíveis de segunda a sexta-feira em diversas modalidades de dança. E, para ficar ainda melhor, neste lançamento do novo espaço os preços são promocionais: a mensalidade custa a bagatela de R$ 80,00.

As alunas da professora Nádia Reis tem à disposição aulas de Zumba de todos os dias da semana (exceto sábados e domingos), nos seguintes horários: 6 hs/7 hs; 7hs15m às 8hs15m; 17 hs às 18 hs; 18 hs às 19 hs, 19 hs às 20 hs; e das 20 hs às 21 hs.

Para as aulas de Balé Infantil os horários disponíveis são das 16 hs às 17 hs, nas terças e quintas-feiras. O Balé Fitness é ensinado nas segundas e quartas-feiras, das 20 hs às 21 hs. E as turmas de Dança do Ventre aprendem a arte nas terças e quintas-feiras, das 20 às 21 horas.

Quer cuidar da boa forma, se divertir muito sem ter que gastar uma fortuna? Então invista em você, e deixe o Stúdio Nádia Reis fazer o resto. Matrículas podem ser feitas direto na academia de dança, na Galeria Mirage, nos horários acima especificados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia