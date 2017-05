Comparação entre Rondônia e Mato Grosso mostra descaso de políticos locais com rodovia; vídeo

Dando continuidade a série de matérias que o Extra de Rondônia vem fazendo acerca dos problemas das rodovias federais que atravessam o Estado na região do Cone Sul, neste sábado 11 a reportagem do site produziu vídeo na fronteira com o Mato Grosso.

A proposta é mostrar aos leitores do site através das imagens o estado precário da BR 364 dentro de Rondônia, em comparação com a situação no estado vizinho.

Não é preciso muitas palavras para descrever a diferença, pois a filmagem fala por si. Com mais esta matéria o Extra de Rondônia contribui para o debate acerca da questão, que na próxima semana será assunto de audiência pública promovida pela Comissão de Transportes do Senado Federal, a qual trará a Vilhena o presidente da mesma, senador Acir Gurgacz, o senado Valdir Raupp e dirigentes nacionais do DNIT.

Confira o vídeo abaixo:

https://

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia

Vídeo: Extra de Rondônia