HOJE: VEC tem duas dúvidas para duelo diante do Barcelona

O técnico do VEC, Odilon Júnior, tem duas dúvidas para a partida de domingo contra o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, pela quarta rodada do returno do Campeonato Rondoniense Sicoob 2017. São: o goleiro Fernando Henrique e o volante Fábio Bahia.

Os dois jogadores saíram de campo com dores na coxa na vitória no último domingo sobre o Genus e estão entregues ao Departamento Médico do clube. Para o lugar de Fernando Henrique, o treinador conta com Tiago Rocha. Já para o lugar de Fábio Bahia, o treinador conta com as opções de Fábio Salsicha, Pedro e Luiz Henrique.

Apesar das dúvidas, o treinador conta com o retorno do meia Luiz Henrique, que cumpriu suspensão e está à disposição.

Com seis pontos e ocupando a liderança do returno, o VEC pode ficar em boas condições de classificação desde que vença o duelo de domingo. Dos últimos quatro jogos no returno, o Lobo do Cerrado faz três em casa: Barcelona (14/05), Ji-Paraná (21/05) e Rondoniense (07/06). A única partida fora de casa será contra o Ariquemes no dia 28 de maio.

A provável formação para a partida de domingo será: Fernando Henrique (Tiago Rocha); Thiago, Rafael Carioca, Luan Bispo e Bruno Santa Rosa; Alemão, Fábio Salsicha (Pedro) e Kaoan; Robinho e Dadai.

O VEC joga hoje contra o Barcelona no estádio Portal da Amazônia, a partir das 16 horas.