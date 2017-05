Homem é assassinado em tocaia no distrito de Novo Plano

Erli Teixeira de Abreu, de 49 anos, foi assassinado com tiro de espingarda na noite deste sábado, 13, no distrito de Novo Plano, em Chupinguaia.

Segundo informações, a vítima estava na casa dele em companhia de um cunhado conversando e assando carne, quando foi atingido por tiro de espingarda.

O assassino chegou no canto do muro da residência e atirou, acertando a vítima no pescoço.

A vítima foi socorrida pela viatura da Polícia Militar, mas no meio do caminho encontrou a ambulância do município no qual foi transferido, porém, assim que chegou ao hospital de Chupinguaia não resistiu aos ferimentos e morreu.

Familiares contam que Erli não tinha nenhum tipo de desavença e, que o crime é um mistério, pois quem praticou usou de tocaia.

O corpo da vítima foi removido pela funerária São Matheus para Vilhena, onde passará por autópsia, e depois liberado para a família.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia