VEC e Barcelona empatam em 0x0; veja quem marcou presença

Apesar de o público ter comparecido e apoiado seus times, o jogo entre Vilhena Esporte Clube (VEC) e Barcelona Futebol Clube ficou mesmo no empate.

O placar ficou em 0X0 e deixou os torcedores desanimados. Apesar de que aos 32 minutos do primeiro tempo Daday perdeu um pênalti para o VEC, e no começo do segundo tempo, Edilsinho perdeu a chance de abrir o placar para o Barcelona, cara a cara com o goleiro chutou para fora.

937 torcedores pagaram ingresso. A renda foi de R$ 12.970,00.

O Extra de Rondônia clicou os melhores momentos. Confira.

