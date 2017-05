Acidente de trânsito deixa motociclista ferido na Cohab

Na tarde desta segunda-feira, 15, um acidente foi registrado na Avenida Paraná, no cruzamento com a Rua 916, Bairro Cohab, em Vilhena.

Conforme apurado no local, o motociclista trafegava pela Avenida Paraná, sentido, Aeroporto, quando um veículo modelo Pálio Week, com placas de Rondonópolis-MT, que segui pela Rua 916, sentido Bairro Residencial Orleans, avançou a via preferencial e atingiu o motociclista.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, socorreu a vítima ao Hospital Regional de Vilhena. Ele sofreu escoriações leves.

A Polícia Militar também esteve no local e acionou a perícia, após os trabalhos periciais os veículos foram liberados.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia