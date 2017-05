Aramado com faca, homem tenta matar ex-mulher em festa

Neste domingo, 14, uma família estava nas proximidades de um balneário no setor chacareiro de Vilhena, e comemoravam o dia das mães.

O ex-marido de uma das convidadas estava no local. Porém, em dado momento se descontrolou pegou uma faca e foi para cima da ex-mulher.

Na confusão, um rapaz que tentou segurar o agressor que estava fora de controle, foi ferido. Contudo, as pessoas que estavam no local conseguiram tirar a faca do agressor, que fugiu.

Mas uma viatura da Polícia Militar que fazia patrulhamento pela área localizou o suspeito que pulou no Rio Piracolino para continuar a fuga.

Entretanto, os militares não desistiram e com muito esforço entraram na água e prenderam o suspeito. Após foi levado para a delegacia de Polícia Civil, onde na Sala da PM foi feito o boletim de ocorrência. Em seguida entregue para o comissariado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia