Diretor clínico do HR garante que projeto de aumento do teto salarial tem apoio da classe médica

O aumento do teto salarial da prefeita tem levantado questionamentos em toda a população vilhenense.

Esclarecendo a alteração, o diretor clínico do corpo médico do Hospital Regional (HR) disse que não há aumento salarial para classe e nem para a prefeita do município.

André Luiz Oliveira atua na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no HR, mas tem se desdobrado em plantões no pronto socorro da unidade para cobrir a falta de médicos. “A ideia surgiu pela dificuldade em fechar escalas em áreas críticas do hospital como a neonatal e o pronto socorro. O salário médico é defasado há nove anos em Vilhena, o que desinteressa os colegas a atuarem aqui”, detalhou.

Ainda, de acordo com André, o Projeto de Lei encaminhado à Câmara tem total apoio da classe. “Não é um aumento salarial, nosso salário continuará o mesmo e o da prefeita Rosani também. O que aumentará é nossa possibilidade de fazer plantões extras, atingindo um valor melhor e ajudando o município neste momento difícil de falta de médicos”.

O diretor também falou que houve uma reunião com a prefeita Rosani Donadon é que ela disse aos médicos que não irá receber a diferença, portanto o salário continuará o mesmo. “A prefeita e o vice estão empunhados em ajudar a população nisso e sabem dessa necessidade, eles não receberão o aumento. O valor será retido em folha. A intenção da prefeita é realmente conseguir mais serviço médico”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria