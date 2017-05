Friagem pode atingir Vilhena no final de semana

Os sites de meteorologia apontam que a cidade considerada “Clima da Amazônia” pode sofrer uma queda na temperatura durante o próximo final de semana.

De acordo com o site Clima Tempo, a temperatura pode variar ao decorrer dessa semana, com pancadas de chuvas ao decorrer da semana e variações de temperatura, sendo que no domingo, 21, a previsão é de queda na temperatura, podendo chegar a 18°.

No decorrer da semana a temperatura ficará entre 21 a 30 graus, com formações de nuvens e pancadas de chuvas a qualquer hora do dia.

Texto e Foto: Extra de Rondônia