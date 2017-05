Moradora do Cristo Rei pede ajuda para alimentar filhos

A dona Nilda Batista Faria, tem dois filhos e conta que está com dificuldades para comprar remédios e alimentos de casa.

Segundo a mãe, o marido está encostado pelo INSS, mas ainda não recebeu seu benefício. E um dos filhos foi diagnosticado com epilepsia e precisa de cuidados.

A mãe relata que recebe um salário por conta da situação clínica do filho e não consegue trabalhar porque sofre de pressão alta e dores na perna. “Estamos precisando de tudo: comida, roupas e também estamos com três contas de mercado atrasadas”, disse Nilda.

Nilda conta que tem passado momentos apreensivos, pois o filho que sofre de epilepsia às vezes some de casa e que só o remédio consegue controlar as crises do garoto, e a filha mais velha sofre com dores de cabeça intensas. “Meus filhos precisam de remédios, mas devido às condições financeiras, fico sem comprar os medicamentos para os meninos”, explica a mãe.

Dona Nilda disse que já procurou ajuda na Secretária de Assistência Social (SEMAS), mas as assistentes a informaram que estavam sem condições de ajudá-la, devido ao pouco tempo que a nova gestão assumiu. A mãe afirma que precisa de ajuda e que será muito grata a quem puder se solidarizar com sua situação. Quem quiser ajudar a família pode procurar na Rua 2901 numero 2110, bairro Cristo Rei. Telefone 9 8496-9229 ou 9 8411-8740.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia