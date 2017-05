Olheiros do Clube Atlético Paranaense realizam peneira em Vilhena

Olheiros do Clube Atlético Paranaense (CAP), na manhã desta segunda-feira, 15, realizou uma peneira com cerca 250 de garotos no Centro de Treinamento Parque Embratel, em Vilhena.

Valdeci Santos, coordenador da região Amazônia e nordeste, juntamente coordenador-observador, Ricardo Vargas, e Ricardo Silva, diretor do projeto furacão do CAP, comandaram a seletiva que tem como objetivo identificar novos talentos para clube.

De acordo com o coordenador, Valdeci Santos, disse que a maratona de avaliação, começou na capital, Porto Velho, depois Ariquemes, Jaci-Parana, Jaru, Machadinho, Alvorada, Rolim de Moura, Chupinguaia, Cerejeiras e finalizando em Vilhena. O coordenador explica que as seletivas de alunos são para aqueles que nasceram em 2000 a 2007 e aqueles que se encaixar com perfil do clube é encaminhado para Curitiba, onde o fica uma semana sendo avaliado no CT do clube.

Valdeci ressaltou, que na maratona seletiva, dois jogadores foram selecionados para clube, um da cidade de Machadinho do Oeste que já está em Curitiba no CT para uma segunda avaliação, e outro é da capital que está aguardando completar a idade mínima, salienta o coordenador.

Na tarde desta segunda, será realizada mais uma peneira para aqueles garotos que não participaram da seletiva. “Vilhena tem jovem talentos no futebol e torço para que um ou dois atletas se destaquem na seletiva”, enaltece Valdeci.

Valdeci ainda informou, que o Centro de Treinamento Parque Embratel é uma referencia no Estado de Rondônia da escolinha de futebol furacão do Atlético Paranaense para garotos de 5 a 17 anos e que a partir do mês de junho estará com a estrutura toda montada e descobrir novos talentos do futebol para o clube paranaense finaliza o coordenador.

Teto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia