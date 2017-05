Prefeita vai assinar ordem de serviço de reinício das obras de asfalto em Vilhena

A Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Integração Governamental (Semig), vai reiniciar as obras de asfalto em vários bairros de Vilhena do projeto “Pró-Transporte Pavimentação e Qualificação de vias Urbanas”.

Segundo a secretária de Integração Governamental, Ivete Maria Pires, a assinatura da ordem de serviço de reinicio das obras será feita na manhã desta terça-feira, 16, e será feita pela prefeita Rosani Donadon (PMDB).

A cerimônia vai acontecer às 09H, no gabinete da prefeita, e vai contar com a presença dos representantes das empresas responsáveis para executar as obras de pavimentação.

A titular da Semig, Ivete Pires, explicou que o projeto está orçado em mais de R$ 35 milhões. A verba é conveniada com Caixa Econômica Federal (CEF) e tem como objetivo executar obras de drenagem, pavimentação, sinalização e calçadas em vários bairros em Vilhena.

Segundo a engenheira, Maira Sobral Vannier, o projeto prevê 33 quilômetros de pavimentação asfáltica em vários bairros da cidade, além de drenagem, calçamento e sinalização. Desse total já foram executados 15 quilômetros. Porém, atualmente as obras estão paradas por causa do período chuvoso.o se

De acordo com a programação da Prefeitura, os bairros Cristo Rei, e as avenidas Rondônia (Setor 19 e industrial), Roberto Moreira (Bairro Embratel), Boa Vista (Embrtel) serão pavimentadas inteiras. Outros locais também serão beneficiados.

“A equipe da Semig está trabalhando empenhada para fazer as obras serem retomadas. Essa é a determinação da prefeita Rosani Donadon, que não está medindo esforços para que as obras sejam retomadas e que a população seja beneficiada, com a pavimentação, drenagem e sinalização nas ruas e avenidas, para melhorar a qualidade de vida no município”, finalizou Ivete Maria.

